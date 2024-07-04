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        Satın aldığı otomobil 'change' çıktı; hem araç ve parasından hem de işinden oldu

        MANİSA'da, 140 bin TL'ye aldığı otomobili 'change' araç olduğu tespit edilip, ekiplerin el koyduğu Adem Atlı Ata (23), hem aracından hem de parasından oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:25
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        Satın aldığı otomobil 'change' çıktı; hem araç ve parasından hem de işinden oldu
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        MANİSA'da, 140 bin TL'ye aldığı otomobili 'change' araç olduğu tespit edilip, ekiplerin el koyduğu Adem Atlı Ata (23), hem aracından hem de parasından oldu. Olayın ortaya çıkmasından dolayı fabrika tarafından da işine son verilen Ata, "Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürebilmek ve ihtiyacım olduğu için tüm birikimim verip bu otomobili almıştım" dedi.

        Yunusemre ilçesinde, evli, 1 çocuk babası Adem Atlı Ata, geçen yıl ekim ayında, otomobil almaya karar verdi. İnternetten gördüğü Şahin marka 94 model otomobilin sahibi Ç.K. ile iletişime geçen Ata, 2 Ekim'de beğendiği aracı noter satışıyla 140 bin TL ödeyip satın aldı.

        Ata, gerçeği, polisin, çalıştığı kalıp fabrikasına gelmesiyle öğrendi. Polisler, Ata'ya 7 Kasım'da Manisa Çevre Yolu'nda mobese kameralarına yakalandığını, otomobilinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir aracın şasi numarası ve plakasıyla değiştirildiğini söyledi. Emniyete götürülen Adem Atlı Ata, otomobili satın aldığına dair belgeleri sunmasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Otomobiline, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyulan Ata, hem otomobilinden hem de parasından olurken, olayın yaşanmasının ardından da çalıştığı fabrika tarafından işine son verildi.

        Adem Atlı Ata yaşadıklarını anlatarak, "Otomobili sosyal medyada gördüm. Gidip sahibiyle yüz yüze görüştüm. Daha sonra aracı sanayiye götürdük. 3-4 bin lira arasında bir masrafının olduğunu söylediler. Daha sonra başka bir ustaya götürdük. O da aynı şeyleri söyleyince otomobili notere giderek almaya karar verdim. Otomobili Ç.K.'den satın aldım. 7 Kasım'da çocuğumu hastaneye götürürken Manisa Çevre Yolu'nda mobese kameralarına yakalanmışım. Polisler iş yerime gelerek, aracın çalıntı olduğunu söylediler, otomobili de aldılar. Hem paramdan hem otomobilimden hem de işimden oldum. Mağdurum. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve paramı geri almak istiyorum. Bütün birikimimi bu otomobile vermiştim. Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürmek için, ihtiyacım olduğu için otomobili almıştım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emniyet yetkililerinin bir an önce olayı çözüme kavuşturmasını istiyorum" diye konuştu.

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