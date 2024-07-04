Turgutluspor'da 2 ayrılık

28 yaşındaki Recep geçen sezon Turgutluspor'da 21 maça çıkıp 2 gol attı. 19 yaşındaki Mert ise 10 müsabakada forma giyip 1 kez fileleri sarstı.

Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayı giyen orta saha oyuncusu Recep Metin ve sağ bek Mert Denizli kulüple vedalaştı. İki oyuncunun 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Orduspor Futbol Kulübü ile anlaştığı öğrenildi.

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