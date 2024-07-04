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        Turgutluspor'da 2 ayrılık

        TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Turgutluspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:36
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        Turgutluspor'da 2 ayrılık
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        TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Turgutluspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı.

        Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayı giyen orta saha oyuncusu Recep Metin ve sağ bek Mert Denizli kulüple vedalaştı. İki oyuncunun 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Orduspor Futbol Kulübü ile anlaştığı öğrenildi.

        28 yaşındaki Recep geçen sezon Turgutluspor'da 21 maça çıkıp 2 gol attı. 19 yaşındaki Mert ise 10 müsabakada forma giyip 1 kez fileleri sarstı.

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