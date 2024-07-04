Manisa Futbol Kulübü'nden tesis açıklaması

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Manisa Futbol Kulübü Akademisi futbolcularının Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden çıkartıldığını kamuoyuyla paylaştı.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübü Akademisi futbolcularımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatıyla Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri’nden çıkartılmıştır. A Takımımızın kullanımında olan ve kira sözleşmemizin bulunduğu Fikri Bayrıl Spor Tesisi ile ilgili hukuki süreç ise devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.