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        TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü İsa Demirtaş (60) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:25
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        TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü İsa Demirtaş (60) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Ankara - İzmir kara yolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Ankara yönüne giden A.S.'nin (27) kullandığı 64 ABZ 685 plakalı TIR, karşı yönden gelen İsa Demirtaş yönetimindeki 45 ZZ 629 plakalı traktörle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsa Demirtaş'ın cansız bedeni, polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, TIR şoförü A.S.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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