Manisa'da marketin önündeki hırsızlık kamerada

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, markette yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Salihli'de Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi'ndeki Osman Göl'e ait markete saat 02.30 sıralarında gelen kişi, kapının önündeki raflarda bulunan cipsten meşrubata kadar pek çok ürünü elindeki poşetlere doldurup götürdü. Sabah iş yerine geldiğinde ürünlerden bazılarının rafta olmadığını fark eden Göl, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde hırsızlığın anbean görüntülendiğini fark eden Göl, polise şikayetçi oldu. Görüntüden yola çıkan polis, şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.