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        Manisa'da ormanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın operasyonunda ormanda 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:45
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        Manisa'da ormanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın operasyonunda ormanda 85 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri ektikleri belirlenip gözaltına alınan Y.G. (38) ve M.G (36) tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçecik Mahallesi'ndeki ormanda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu ormana operasyon düzenledi. Ormanda yapılan aramada 85 kök Hint keneviri, 40 gram kubar esrar, 100 metre sulama sistemi, 25 kilogram tavuk gübresi, 1 zirai ilaç makinesi ile bir miktar tarım ilacı ele geçirildi. Jandarma, ormana Hint kenevirlerini ektikleri belirlenen Y.G. ve M.G.'yi de yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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