Manisa'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı; 20 dönüm alan zarar gördü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevler karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, 20 dönüm alan zarar gördü.

Musacalı Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.45 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Turgutlu Orman İşletme Şefliği ekipleri, yerleşim yerlerine uzak olan yangına müdahale etti. Kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı yangına, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale edildi. Alevler, 2 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.