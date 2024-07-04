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        U16 Kadınlar Dünya Sutopu şampiyonu İspanya oldu

        Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın şampiyonluğu ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:33 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:35
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        U16 Kadınlar Dünya Sutopu şampiyonu İspanya oldu
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        Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa’da organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, İspanya’nın şampiyonluğu ile sona erdi.

        Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu’nda 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasından gerçekleşen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası’na Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya katıldı. 7 gün süren şampiyonada bugün final heyecanı yaşandı.

        Hırvatistan ile Avustralya 3’üncülük maçına çıktı. Maç havuzda olduğu gibi tribünde de çekişmeye sahne oldu. Ülkelerini destekleyen taraftarlar renkli görüntülere sahne oldu. Rakibi Hırvatistan’ı 13-10 skorla yenen Avustralya şampiyonanın 3’üncüsü oldu. Avustralya ekibi büyük sevinç yaşadı.

        Final de ise İspanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. 20.30’da başlayan ve çekişmeli geçen maçta İspanya, rakibini 10-7 skorla geçerek, U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonu oldu. Maçın sona ermesiyle birlikte İspanya oyuncuları ve heyeti büyük sevinç yaşadı ve hep birlikte havuza atladı. Havuzda İspanya bayrağı açan oyuncular, şampiyonluğunu kutladı.

        Şampiyona ödül töreni ile son buldu. Şampiyonanın en iyi koçu, oyuncusu, en skorer oyuncusu, en iyi kalecine ödül verildi. İspanya’ya da şampiyonluk kupası teslim edildi. Ödül törenine Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Dünya Sutopu Teknik Komite As Başkanı Ken Kuroda, Dünya Su Topu Komitesi Üyesi Dan Cameron, Dünya Sutopu Federasyonu Büro Üyesi Kyrıakos Gıannopoulos, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol ve Türkiye Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Aşçı katıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Maçlardan detay

        -Avustralya’nın sevinci

        -İspanya’nın sevinci

        -Tribünlerden detay

        -Ödül töreni detay

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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