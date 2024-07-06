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        Alkollü sürücünün otomobili takla attı: 1 ölü

        MANİSA'nın Kula ilçesinde takla atan otomobildeki Mehmet Can Ünlü (22) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 07:45 Güncelleme: 06.07.2024 - 07:50
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        Alkollü sürücünün otomobili takla attı: 1 ölü
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        MANİSA’nın Kula ilçesinde takla atan otomobildeki Mehmet Can Ünlü (22) yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan sürücü Enes K.’nin 0,56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Enes K.’nin kontrolünü yitirdiği 45 RA 1555 plakalı otomobil, savrulup takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, otomobildeki Mehmet Can Ünlü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hafif yaralanan sürücü Enes K.’nin yapılan alkol testinde 0,56 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta müdahale edilen Enes K., Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünlü’nün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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