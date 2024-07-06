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        Manisa FK, Sinan Osmanoğlu ile vedalaştı

        1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü stoper Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:13
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        Manisa FK, Sinan Osmanoğlu ile vedalaştı
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        1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü stoper Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

        Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Sinan Osmanoğlu. Futbolcumuz Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Manisa FK ile geçen sezon 14 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, bin 215 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri sarstı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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