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        Arazide cesedi bulundu

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Ramazan Seylan'ın (27) arazide cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:50
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Ramazan Seylan'ın (27) arazide cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Seylan’ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Alaşehir'in kırsal Tepeköy Mahallesi'nde, sabah üzüm bağlarına gitmek için yola çıkan köylüler, Tepeköy Mahallesi yakınlarındaki bir arazide yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, bu kişinin Ramazan Seylan olduğunu belirledi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seylan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Seylan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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