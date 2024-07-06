Alkollü sürücünün otomobili takla attı: 1 ölü (2)

Manisa'nınKula ilçesinde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü'nün (22) öldüğü kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü Enes K., sevk edildiği Kula Adliyesi'nde tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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