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        Alkollü sürücünün otomobili takla attı: 1 ölü (2)

        TUTUKLANDIManisa'nınKula ilçesinde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü'nün (22) öldüğü kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü Enes K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:40 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:45
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        Alkollü sürücünün otomobili takla attı: 1 ölü (2)
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        TUTUKLANDI

        Manisa'nınKula ilçesinde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü'nün (22) öldüğü kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü Enes K., sevk edildiği Kula Adliyesi'nde tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Öte yandan, kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Can Ünlü'nün cenazesi ise ailesinin yaşadığı ilçeye bağlı Ayvatlar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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