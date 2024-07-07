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        Turgutluspor'da ayrılık rüzgarı sürüyor

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da ayrılıklar devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:56
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        Turgutluspor'da ayrılık rüzgarı sürüyor
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce Recep Metin ve Mert Denizli ile vedalaşan kırmızı-siyahlılarda Emre Akgün ve Hamit Bayraktar da sözleşmelerini feshetti.

        Savunmada görev yapan 31 yaşındaki Emre Turgutluspor ile geçen sezon 23 maça çıktı. Yine savunmada oynayan 31 yaşındaki Hamit de 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı terletti.

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