Turgutluspor'da ayrılık rüzgarı sürüyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce Recep Metin ve Mert Denizli ile vedalaşan kırmızı-siyahlılarda Emre Akgün ve Hamit Bayraktar da sözleşmelerini feshetti.

Savunmada görev yapan 31 yaşındaki Emre Turgutluspor ile geçen sezon 23 maça çıktı. Yine savunmada oynayan 31 yaşındaki Hamit de 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı terletti.