Turgutluspor'un olağan genel kurulu gerçekleştirildi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Turgutluspor’un tek listeyle gidilen olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Gökhan Akın yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurul toplantısı dün saat 21.30’da Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Kongreye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma ve kongre üyeleri katıldı. Divan başkanlığına Esin Küçükler ve katip üyeliklere Ufuk Pınar ve Burhan Gündüz’ün seçildiği kongrede yönetim kurulunun faaliyet, kesin hesap ve denetleme kurulu raporları okunarak oybirliğiyle ibra edildi. Tahmini bütçe 69 milyon 841 bin TL olarak açıklandı. Mevcut başkan Gökhan Akın’ın listesi dışında bir liste çıkmayınca öneriyle açık oylama yapıldı. Akın’ın listesi, 311 üyeden kongreye katılan 54 üye tarafından oybirliğiyle seçildi.