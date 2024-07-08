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        Manisa'da orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar ve Gelenbe Mahallesi yakınlarında bugün saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 20:00
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar ve Gelenbe Mahallesi yakınlarında bugün saat 12.15 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgeyi soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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