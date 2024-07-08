Manisa'da orman yangını (2)

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar ve Gelenbe Mahallesi yakınlarında bugün saat 12.15 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgeyi soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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