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        Çinli BYD'nin Manisa yatırım yapacak olması, kentte sevinç yarattı

        ÇİNLİ elektrikli araç üreticisi BYD'nin Manisa'da, Volkwagen'in (VW) daha önce yatırımdan vazgeçtiği arazi üzerinde 1 milyar dolarlık bir fabrika inşa edeceğine yönelik anlaşma, kentte sevinç yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:50
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        Çinli BYD'nin Manisa yatırım yapacak olması, kentte sevinç yarattı
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        ÇİNLİ elektrikli araç üreticisi BYD'nin Manisa'da, Volkwagen'in (VW) daha önce yatırımdan vazgeçtiği arazi üzerinde 1 milyar dolarlık bir fabrika inşa edeceğine yönelik anlaşma, kentte sevinç yarattı. Manisa'ya gelen heyet, şirketin kurulması için kentte bir dizi ziyaretlerde bulunurken, halk yatırımın kent için büyük fırsat olacağı görüşünde birleşiyor.

        Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Dev anlaşmada imzalar, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı. BYD'nin yatırım için seçtiği Manisa'daki arazinin, Alman Volkswagen'in (VW) 2019 yılında fabrika kurması için kamulaştırılma çalışmalarının başladığı ancak vazgeçtiği Manisa OSB yakınındaki büyük arazi olması bekleniyor. 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında BYD, yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak. İlk üretime 2026 sonunda başlayacak ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

        'MANİSA'MIZ İÇİN BÜYÜK FIRSAT'

        Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, "Oda olarak, sektör olarak çok memnun kaldık. Gerçekten Manisa'ya büyük katılım sağlayacaktır. Üyelerimize, yan sanayicilerimize, imalatçılarımıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Fabrikanın Manisa'ya gelmesi, Manisa için sevindirici. Çok sevindik, yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

        Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak da "Böyle bir firmanın gelmesi, Manisa esnafına da olumlu anlamda katlı sağlar. Manisa'nın işsizlik sorunun da çözüleceği tahmin ediyoruz. Bu şekilde Manisa'mız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu firmalara buradan iş yaparsak, sanayi esnafımız da kazanır, Manisa da kazanır. Manisa için büyük fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

        'PİYASANIN CANLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

        Manisa Tamirciler Odası Başkanı Ahmet Ülke ise duyduklarında çok duygulandıklarını belirtip, "Zaten Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'de üçüncü veya dördüncü sırada gelir. Şu an Çin'den yatırım gelince daha güzel yerlere geleceğiz, Manisa daha da büyüyecek. Bunun için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah bir an önce kurulur ve Manisa'mıza istihdam sağlar. Güzel olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Pide salonu işletmecisi Eser Köse de "Çinli firmanın Manisa'ya gelmesi hem Manisa hem de ülkemiz açısından çok faydalı. İstihdam açısından piyasanın canlanacağını düşünüyorum. Çok mutluyum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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