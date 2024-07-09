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        Manisa'da maki yangını

        MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:25
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        Manisa'da maki yangını
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        MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gölmarmara ilçesi İsmetpaşa Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 16.20 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

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