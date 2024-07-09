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        Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

        MANİSA merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:35
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        Manisa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
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        MANİSA merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasının deşifresi ve silahlı terör örgütünün finansmanının engellenmesine yönelik örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Manisa merkezli, Bursa ve İzmir illerinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler S.Ö., F.Ç., N.İ., E.Ç., G.S., E.S., S.A., F.Y.T. ve M.K.S. yakalandı. Şüpheliler üzerinde zarflar içerisinde dağıtılmaya hazır halde toplam 3 bin 300 ABD doları, 48 bin TL, 5 çeyrek altın, 1 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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