Manisa'da maki yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi yakınlarında saat 16.
KONTROLALTINA ALINDI
Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi yakınlarında saat 16.20 sıralarında çıkan maki yangını, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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