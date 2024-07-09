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        Manisa'da maki yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi yakınlarında saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:40
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        Manisa'da maki yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi yakınlarında saat 16.20 sıralarında çıkan maki yangını, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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