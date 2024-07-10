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        Manisa potada el değiştirdi

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen devir gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:43
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        Manisa potada el değiştirdi
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen devir gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sezonda takımın bütçesini küçülteceğinin açıklanmasının ardından yeşil-beyazlı kulüp el değiştirdi. Kulübün iki iş insanına devriyle ilgili protokolün imzalandığı bildirildi.

        Yapılan anlaşmaya göre; kulübün yeni sahiplerinin ilk yıl belediye ile iş birliği içinde hareket edeceği, bir sonraki aşamada kulübün tamamen devredileceği ifade edildi. Protokolde ayrıca takımın maçlarını en az 5 yıl Manisa'da oynama koşulu yer aldı. Manisa temsilcisinin yeni isminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı gelen haberler arasında. Bu arada anlaşma sağlanan başantrenör Ozan Bulkaz'ın görevde kalacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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