Manisa potada el değiştirdi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen devir gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sezonda takımın bütçesini küçülteceğinin açıklanmasının ardından yeşil-beyazlı kulüp el değiştirdi. Kulübün iki iş insanına devriyle ilgili protokolün imzalandığı bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre; kulübün yeni sahiplerinin ilk yıl belediye ile iş birliği içinde hareket edeceği, bir sonraki aşamada kulübün tamamen devredileceği ifade edildi. Protokolde ayrıca takımın maçlarını en az 5 yıl Manisa'da oynama koşulu yer aldı. Manisa temsilcisinin yeni isminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı gelen haberler arasında. Bu arada anlaşma sağlanan başantrenör Ozan Bulkaz'ın görevde kalacağı belirtildi.