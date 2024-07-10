Manisa potada el değiştirdi
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen devir gerçekleşti.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da beklenen devir gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sezonda takımın bütçesini küçülteceğinin açıklanmasının ardından yeşil-beyazlı kulüp el değiştirdi. Kulübün iki iş insanına devriyle ilgili protokolün imzalandığı bildirildi.
Yapılan anlaşmaya göre; kulübün yeni sahiplerinin ilk yıl belediye ile iş birliği içinde hareket edeceği, bir sonraki aşamada kulübün tamamen devredileceği ifade edildi. Protokolde ayrıca takımın maçlarını en az 5 yıl Manisa'da oynama koşulu yer aldı. Manisa temsilcisinin yeni isminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı gelen haberler arasında. Bu arada anlaşma sağlanan başantrenör Ozan Bulkaz'ın görevde kalacağı belirtildi.
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