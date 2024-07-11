Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Anne karnındaki Vera bebek, göbek kordonundan yapılan kan nakliyle yaşama tutundu

        MANİSA'da, anne karnındayken anemiye (kansızlık) bağlı olarak, kalbinin sağ yarısında genişleme, ayrıca kol ve bacaklarda kısalık tespit edilen bebek, göbek kordonundan 2 kez yapılan kan nakliyle hayata tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne karnındaki Vera bebek, göbek kordonundan yapılan kan nakliyle yaşama tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'da, anne karnındayken anemiye (kansızlık) bağlı olarak, kalbinin sağ yarısında genişleme, ayrıca kol ve bacaklarda kısalık tespit edilen bebek, göbek kordonundan 2 kez yapılan kan nakliyle hayata tutundu. Mediha (30) -Ahmet Aktaşlı (30) çifti, sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları bebeklerine 'Vera' adını verdi.

        Manisa'da yaşayan Mediha Aktaşlı (30) gebeliğinin 21'inci haftasında, rutin kontrollerini yaptırmak üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Bölümü, Perinatoloji Kliniği'ne başvurdu. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi ve Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Sarsmaz tarafından ayrıntılı ultrasonda incelenen Aktaşlı'nın karnındaki bebeğin kalbinin sağ yarısında genişleme olduğu görüldü. Ayrıca bebeğin kol ve bacaklarında kısalık tespit edildi. Kordosentez (anne karnındaki bebekten kan alma işlemi) ile yapılan genetik incelemede bebeğin hemoglobin sentezi ile ilgili genleri içeren 11'nci kromozomun da mutasyon olduğu saptandı. Bu sonucu takiben yapılan doppler ultrason bulgularının bebeğin kansız olduğu desteklemesi üzerine anne karnındaki bebeğe kan transfüzyonu yapılmasına karar verildi. Kan transfüzyonu öncesinde anne karnındaki bebekten alınan kan örneğinde bebeğin derin anemi olduğu tespit edilerek tanı doğrulanmış oldu. Ardından anne karnındaki bebeğe, göbek kordonundan 31 ve 33’üncü haftalarda olmak üzere toplam iki kez 2 kez, kan nakli yapıldı. Opr. Dr. Sarsmaz ve ekibi, 8 Temmuz'da bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı.

        Mediha-Ahmet Aktaşlı çifti yaşama tutunan bebeklerine 'Vera' ismini verdi. İlk çocukları 2,5 yaşında olan Aktaşlı çiftçi, ikinci çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

        MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Sarsmaz, “Hastamız bize normalde ayrıntılı ultrason için gelmişti. Bebeklerin iç organlarında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu, incelemesini yapıyoruz. İnceleme sırasında bebeğin kalbinin sağ yarısında genişleme olduğunu gördük. Kol ve bacaklarında kısalık tespit ettik. Bunun üzerine yaptığımız genetik incelemede bebeğin hemoglobin mutasyonu içeren 11'nci kromozomunda, mutasyon olduğunu saptadık. Yaptığımız ultrason incelemeleri kansızlık bulgusunu destekleyince, anne karnındaki bebekten kan aldık. Kan aldığımız örnekte de yine kansızlık olduğunu tespit ettikten sonra bebeğe kan nakli yaptık. Kontrollerimizde bebeğinin kan değerinin gayet güzel olması üzerine 35'inci haftada planladığımız 3'üncü transferini yapmadık. 37'nci haftada da doğumunu gerçekleştirdik. Bebeğimiz anne yanında sağlıklı bir şekilde" ifadelerini kullandı.

        'LİTERATÜRDE ÜÇÜNCÜ VAKA OLDUĞUNU SAPTADIK'

        Hastalığın tespit edilememesi halinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Dr. Sarsmaz, "Bu durumun uzun süre anne karnında bu şekilde seyretmesi bebekte ciddi nörolojik problemlere yol açabiliyor. Bebeğin motor gelişiminde ve psikolojik gelişimlerinde bozukluğa neden olabiliyor. Aynı zamanda ilerleyen olgularda ölümle de sonuçlanabiliyor. Bu hastamızın ilginç olan durumuysa bu kadar ağır kansızlıkta ultrasonda çok daha ağır bulgular görmemiz gerekirken sadece sağ kalp büyümesi görülüyordu. Genetik incelemesinde de bu şekilde nadir bir gen bozukluğu tespit edildiğinde, literatüre baktığımızda bu olgunun literatürde üçüncü vaka olmuş olduğunu saptamış bulunuyoruz. Çocuğumuz şu an sağlıklı. Doğum sonrası zaten anne yanına verdiler. Bebek doğduktan sonra direkt ağladı, herhangi bir sıkıntı olmadı. Yeni doğan yoğun bakıma yatış gereksinimi olmadı. Doğum sonrası kan transfüzyonu ihtiyacı da gerekmedi" diye konuştu.

        Anne Mediha Aktaşlı da zor bir süreç yaşadığını belirterek, doktorlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Demirci'de 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Demirci'de 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Manisa'da kamyon devrildi; 12 kilometrelik araç kuyruğu dronla görüntülendi
        Manisa'da kamyon devrildi; 12 kilometrelik araç kuyruğu dronla görüntülendi
        Demirci'de halk lokantası ve sosyal tesis yatırımı
        Demirci'de halk lokantası ve sosyal tesis yatırımı
        Manisa potada el değiştirdi
        Manisa potada el değiştirdi