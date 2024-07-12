Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK, Kwasi Wriedt ile sözleşme imzaladı

        1'inciLig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK, Kwasi Wriedt ile sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt’i kadrosuna kattı. Son olarak Almanya'nın Osnabrück takımında top koşturan 30 yaşındaki forvetle 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Manisa’da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kwasi Wriedt, “Çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum" dedi.

        Kariyerinde yeni bir sayfa açacağını belirten deneyimli oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri için çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Wriedt, futbola altyapısında başladığı St. Pauli takımıyla profesyonel kariyerine adım attı. LSK Hansa formasıyla 1 sezonda 23 gol atan ve gol kralı olarak sergilediği performansla dikkat çeken deneyimli hücum oyuncusu 2017-2018 sezonunda Almanya devi Bayern Münih’e transfer oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Sessiz kalmadı
        Sessiz kalmadı
        7 kez bıçakladı! Arkadaş katili cinayeti anlattı!
        7 kez bıçakladı! Arkadaş katili cinayeti anlattı!
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        Manisa FK, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt'i transfer etti
        Manisa FK, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt'i transfer etti
        Akhisar'da firari FETÖ üyesi yakalandı
        Akhisar'da firari FETÖ üyesi yakalandı
        Anne karnındaki Vera bebek, göbek kordonundan yapılan kan nakliyle yaşama t...
        Anne karnındaki Vera bebek, göbek kordonundan yapılan kan nakliyle yaşama t...
        Demirci'de 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Demirci'de 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı