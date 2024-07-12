Manisa FK, Kwasi Wriedt ile sözleşme imzaladı

1'inciLig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt’i kadrosuna kattı. Son olarak Almanya'nın Osnabrück takımında top koşturan 30 yaşındaki forvetle 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Manisa’da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kwasi Wriedt, “Çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açacağını belirten deneyimli oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri için çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Wriedt, futbola altyapısında başladığı St. Pauli takımıyla profesyonel kariyerine adım attı. LSK Hansa formasıyla 1 sezonda 23 gol atan ve gol kralı olarak sergilediği performansla dikkat çeken deneyimli hücum oyuncusu 2017-2018 sezonunda Almanya devi Bayern Münih’e transfer oldu.