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        Manisa'da rengi maviye dönen sulama kanalına mahallelilerden atık tepkisi

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesi'nde, çiftçinin kullandığı sulama kanalı, bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarının karışmasıyla maviye döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:03 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:05
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        Manisa'da rengi maviye dönen sulama kanalına mahallelilerden atık tepkisi
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesi'nde, çiftçinin kullandığı sulama kanalı, bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarının karışmasıyla maviye döndü. Sulama kanalındaki kirliliğin mahsullere zarar vereceğinden dolayı kanal kullanıma kapatılırken, mahalleliler yayılan kötü koku, kirlenmeye tepki göstererek, önlem alınmasını istedi. Öte yandan yetkililer, kanalı kirleten firmaların tespiti için de çalışma başlattı.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanalına bırakılan sanayi atıkları, canlı yaşamının yanı sıra binlerce hektar büyüklüğündeki tarım arazisine zarar veriyor. Sulama kanalının rengi, sanayi atıkları sebebiyle maviye döndü. İhbar üzerine bölgeye giden yetkililer, mahsullere ve üretilen bu ürünlerden yiyecek kişilerin sağlığına zarar verebilecek olması nedeniyle kanalı, çiftçilerin kullanımına kapattı. Tarlalarda binlerce ton ekin susuzluktan dolayı zarar görürken, kanaldan çevreye kötü kokular yayıldı.

        Manisa Valiliği'nin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, sulama kanalını kirleten tesislerin tespiti için de çalışmalar başlatıldı.

        'KOKU O KADAR KÖTÜ Kİ ZEHİRLENMELERE NEDEN OLUYOR'

        Öte yandan Karaali Mahallesi'nde oturan ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Kanaldan yayılan kötü kokular nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirten mahallelilerden Süleyman Yardımcı (48), “Burası normalde Devlet Su İşleri (DSİ) sulama kanalıdır. Biz bu kanallardan tarlalarımızı suluyoruz. Bu yıl bu pislikten dolayı su vermediler. Sulama yapsak dahi tarlalarımız büyük zarar görür. Kanala yakın evlerde oturma ihtimali hiç yok. Koku o kadar kötü ki zehirlenmelere neden oluyor. Geçen yıl yaptığımız baskıdan dolayı pis su akmamaya başladı ama bu sulama sezonunda yine kanala sanayi atıkları akıtmaya başladılar. Her gün özellikle gece saatlerinde bu kanala sanayi atığı salınıyor. Salınan atıklar ya boya çözüntüsü, solvent ya da tiner. Bunu anlamak için kimyager olmaya da gerek yok, çünkü kokusundan belli. İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Bu mahalleye neden bu kadar eziyet ediyorlar" dedi.

        Mustafa Denli (55) de "Burada yaşıyor, çiftçilik yapıyoruz. Sulama kanalımızın suyu çok pis. Buradan tarımsal sulamaya da izin vermiyorlar. Kanala zehirli atık bırakıldığı gerekçesiyle etraftaki araziler sulanamıyor. Mahalle sakinleri çok mağdur. Koku artı, zehirlenmeler var. Dün bir amcayla görüştüm. Hanımı hastaymış, doktora gittiğinde onun kokudan zehirlendiğini söylemiş, ciğerleri hastalanmış. Daha da çok hastalanan olacak böyle giderse. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

        Üreticilerden Ahmet Olguner de (68), “Çiftçilik yapıyorum, evim hemen burada. Atıkları, kanala geceleri bilhassa salıyorlar. Geceleri daha çok koku var. Biz bu atıkların kanala bırakılmasını istemiyoruz. Hayvanlarımız bile bu durumdan etkilendi. Hayvanlar bile buradan su içmez oldu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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