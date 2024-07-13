Turgutluspor'da kaleci Zekeriya Edirnespor'a gitti

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da kaleci Zekeriye Topayan takımdan ayrılıp Edirnespor'un yolunu tuttu. Geçen sezon başında Nazilli Belediyespor'dan Turgutluspor'a gelen 35 yaşındaki eldiven 1 sezon görev yaptı. Turgutluspor'da 28 müsabakaya çıkan deneyimli kaleci 2 bin 498 dakika süre aldı.

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