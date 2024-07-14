TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızı Grup'ta mücadele edecek siyah-beyazlılar, 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak lig öncesi hazırlıklarına 10 Temmuz’da kendi tesislerinde başladı. Somaspor, 21 günlük ilk etap çalışmalarının ardından ikinci etap için 31 Temmuz’da Kocaeli Kartepe’ye hareket edecek. Yoğun antrenman temposunun yanında eksikliklerini gidermeye çalışan siyah-beyazlılar, Soma ayağında bir, Kocaeli Kartepe kampında ise dört hazırlık maçı oynayacak.