Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor'un kamp programı belli oldu

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor'un kamp programı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un kamp programı belli oldu. Kırmızı Grup'ta mücadele edecek siyah-beyazlılar, 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak lig öncesi hazırlıklarına 10 Temmuz’da kendi tesislerinde başladı. Somaspor, 21 günlük ilk etap çalışmalarının ardından ikinci etap için 31 Temmuz’da Kocaeli Kartepe’ye hareket edecek. Yoğun antrenman temposunun yanında eksikliklerini gidermeye çalışan siyah-beyazlılar, Soma ayağında bir, Kocaeli Kartepe kampında ise dört hazırlık maçı oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler

        Benzer Haberler

        Demirci'de oryantiring şampiyonası düzenlendi
        Demirci'de oryantiring şampiyonası düzenlendi
        Turgutluspor'da kaleci Zekeriya Edirnespor'a gitti
        Turgutluspor'da kaleci Zekeriya Edirnespor'a gitti
        Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili yargıla...
        Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili yargıla...
        Yeşim'in Akbaş'ın ölümünde tutuklu yargılanan komiser yardımcısı beraat ett...
        Yeşim'in Akbaş'ın ölümünde tutuklu yargılanan komiser yardımcısı beraat ett...
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da rengi maviye dönen sulama kanalına mahallelilerden atık tepkisi
        Manisa'da rengi maviye dönen sulama kanalına mahallelilerden atık tepkisi