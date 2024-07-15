Turgutluspor'dan 7 oyuncu Ordu'da

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da geçen sezon forma giyen 7 futbolcu yeni sezon öncesi Orduspor 1967'ye transfer oldu. Geçen sezon Turgutlu takımını çalıştıran Orduspor 1967 Teknik Direktörü Ramazan Çelik, eski öğrencilerini yeni ekibine aldırdı. Kırmızı-siyahlılardan Emre Çölgeçen, Emir Erkul, Alperen Aydın, Mert Denizli, Recep Metin, Taha Gür ve Salih Polatdemir ve Karadeniz ekibiyle sözleşme imzaladı. Turgutluspor'dan ayrılan diğer isimlerden Emre Akgün Pazarspor'a kaleci Zekeriya Topayan ise Edirnespor'a gitmişti.

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