Soma'da orman yangını
MANİSA'nınSoma ilçesinde orman yangını çıktı.
MANİSA'nınSoma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine orman ekipleri sevk edildi. 10 dakikada bölgeye ulaşan orman ekipleri, yangına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulunuyor. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
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