Manisa'da Doğukan gitti
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sol kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz takımdan ayrıldı.
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sol kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz takımdan ayrıldı. Son 1.5 sezonda siyah-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Adanaspor'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Geçen sezon ligde 20 maçta görev yapan Doğukan 1 asistle oynarken, kupada ise 3 karşılaşmada 1 gol attı.
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