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        Manisa'da Doğukan gitti

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sol kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:23
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        Manisa'da Doğukan gitti
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        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sol kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz takımdan ayrıldı. Son 1.5 sezonda siyah-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Adanaspor'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Geçen sezon ligde 20 maçta görev yapan Doğukan 1 asistle oynarken, kupada ise 3 karşılaşmada 1 gol attı.

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