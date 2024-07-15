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        Soma'da orman yangını (2)

        YÜZLERCEHEKTAR ALAN YANDI, 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'nde bugün saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:00
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        Soma'da orman yangını (2)
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        YÜZLERCEHEKTAR ALAN YANDI, 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

        Manisa’nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi’nde bugün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Deniş Mahallesi’nde çıkan yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi’nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşma riskinden dolayı önlem alan jandarma ekipleri, 2 mahalleyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

        YANGINA MÜDAHALEDE UÇAK VE HELİKOPTER SAYISI ARTIRILDI

        Bir uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. Yangının 5’inci saatinde uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 12’ye çıkarıldı. Yangına karadan da 51 arazöz, 4 dozer ile müdahale edildi. Yangınla mücadeleye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı ekipler de destek vererek, müdahale etti. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına gece görüşlü bir helikopter de katıldı.

        70 KOVAN YANDI

        Yangında, Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık’a ait olan içinde arı bulunan kovanlar da zarar gördü. Yüzlerce arının öldüğünü belirten Aydın Aydınlık, “Yangından dolayı mağdur oldum. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının önüne geçilemedi. 2 katlı 40 kovan arım vardı. 70 kovan arım zarar gördü. 100 ile 150 bin TL arasında zararım var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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