Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'da genç Ayberk'i sakatlık durdurdu

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç stoper Ayberk Karapo sakatlığın kurbanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'da genç Ayberk'i sakatlık durdurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç stoper Ayberk Karapo sakatlığın kurbanı oldu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve transferin bir anda gözdesi olan 19 yaşındaki futbolcu, 10 Aralık 2023 yılından bu yana forma giyemedi. O tarihte oynanan Adanaspor maçında ağır bir sakatlık yaşayıp, operasyon geçiren Ayberk, sahalara henüz dönemedi.

        Transfer gündeminde sakatlığı nedeniyle fazla yer alamayan oyuncunun yeni sezonda da Manisa FK forması giyip yeniden kendini göstermesi bekleniyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Play-Off hattını zorlayacak bir takım kuracaklarını belirten Aktan, "Genç oyunculara sahibiz. Gençlerimizin yanına deneyimli futbolcuları da takıma kazandırıyoruz. İyi bir kadro harmanlaması yapıp üst basamaklara oynayacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        İbre Wendel'e döndü!
        İbre Wendel'e döndü!
        Trump yeniden halk karşısında
        Trump yeniden halk karşısında
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Soma'da orman yangını 2'nci gününde
        Soma'da orman yangını 2'nci gününde
        Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlend...
        Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlend...
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ed...
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ed...
        Soma'da orman yangını (2)
        Soma'da orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edi...
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edi...
        Manisa'da Doğukan gitti
        Manisa'da Doğukan gitti