Soma'da orman yangını 2'nci gününde; kısmen kontrol altında (2)
VALİÜNLÜ: KISMEN KONTROL ALTINA ALINDISoma ilçesindeki ormanda çıkan yangına 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa Valisi Ever Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.
VALİÜNLÜ: KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa Valisi Ever Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Ünlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Soma İlçesi Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Yangını söndürmek için canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
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