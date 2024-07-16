Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Soma'da orman yangını 2'nci gününde; kısmen kontrol altında (2)

        VALİÜNLÜ: KISMEN KONTROL ALTINA ALINDISoma ilçesindeki ormanda çıkan yangına 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa Valisi Ever Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soma'da orman yangını 2'nci gününde; kısmen kontrol altında (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİÜNLÜ: KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa Valisi Ever Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Ünlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Soma İlçesi Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Yangını söndürmek için canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!

        Benzer Haberler

        Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı
        Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı
        Manisa'da mısır tarlasında 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
        Manisa'da mısır tarlasında 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
        Manisa FK'da genç Ayberk'i sakatlık durdurdu
        Manisa FK'da genç Ayberk'i sakatlık durdurdu
        Soma'da orman yangını 2'nci gününde
        Soma'da orman yangını 2'nci gününde
        Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlend...
        Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlend...
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ed...
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ed...