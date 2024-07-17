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        Manisa'da, motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler, Okan Karaduman(37) ve Veysel Enes Selendili(17) ile kardeşi Buğra Selendili(14) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 04:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 04:30
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        Manisa'da, motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler, Okan Karaduman(37) ve Veysel Enes Selendili(17) ile kardeşi Buğra Selendili(14) yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Karaduman idaresindeki elektrikli bisiklet ile Veysel Enes Selendili idaresindeki 45 RA 2325 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Karaduman ve Selendili ile motosiklette yolcu konumunda bulunan kardeşi Buğra Selendili yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel Enes ve Buğra Selendili'nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Okan Karaduman'ın başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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