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        Manisa'daki yangında 600 hektar alan zarar gördü; meradan ormana sıçramış

        MANİSA'nın Soma ilçesinde 33,5 saatte kontrol altına alına orman yangında yaklaşık 600 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:45
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        Manisa'daki yangında 600 hektar alan zarar gördü; meradan ormana sıçramış
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        MANİSA'nın Soma ilçesinde 33,5 saatte kontrol altına alına orman yangında yaklaşık 600 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Meradan ormana sıçradığı tespit edilen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

        Soma ilçesi Deniş Mahallesi yakınlarındaki ormanda 15 Temmuz saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale edildi. Deniş Mahallesi'nde çıkan yangın, engebeli arazi koşulları nedeniyle müdahalenin zorluğu ve rüzgarın etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşma riski nedeniyle önlem alan jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

        33,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e yükseltildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale devam etti. 15 Temmuz'da havanın kararmasıyla çoğu hava aracının müdahalesi durdurulurken, bölgeye gece görüşlü bir helikopter sevk edildi. Dün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin yeniden başladığı yangın, saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı.

        MERADAN ORMANA SIÇRAMIŞ

        Yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü, çok sayıda arı öldü. Yaklaşık 600 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangının meradan ormana sıçradığı tespit edildi.

        Öte yandan, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

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