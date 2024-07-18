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        Manisa FK Yusuf Talum'la anlaştı

        1'inciLig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sağ bek Yusuf Talum'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:42
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        Manisa FK Yusuf Talum'la anlaştı
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        1'inciLig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sağ bek Yusuf Talum'u renklerine bağladı. Son olarak 2'nci Lig temsilcilerinden İnegölspor forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Göztepe altyapısından yetişen Yusuf, sarı-kırmızılılarda profesyonel oldu. Menemen FK, Kastamonuspor ve İnegölspor'da forma giyen oyuncu, geçen sezon 2'nci Lig'de 32 maça çıkıp 2513 dakika sahada kaldı. Yusuf'un imzasının resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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