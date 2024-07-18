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        Manisa'da orman yangını

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:35
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        Manisa'da orman yangını
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        MANİSA'nınTurgutlu ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'ndeki otlukta, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Havadan 3 uçak, 5 helikopter, karadan 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, belediyelere ait tankerler ve orman ekipleriyle alevlere müdahale sürüyor. Yangını çıkış nedeni araştırılıyor.

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