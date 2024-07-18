Manisa'da orman yangını (2)
KÖYLÜLERSU TANKERLERİ VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİManisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi.
KÖYLÜLERSU TANKERLERİ VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında, alevler bazı evlerde hasara neden oldu. Vatandaşlar alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için bahçe hortumlarıyla su sıkarak yoğun çaba sarf etti. Bir bağ evi tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, çalışmaları takip etti.
ELEKTRİK HATLARI VE DİREKLERİ ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan alevlerin trafoya yakın bölgeye sıçraması nedeniyle, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketinde görevli teknik ekip, gelen talep üzerine bölgedeki nakil hatlarındaki akımı kesti. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, alevler, elektrik hatları ve direklerine de zarar verdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saat sonra 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 15 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
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