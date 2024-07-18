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        Manisa'da orman yangını (2)

        KÖYLÜLERSU TANKERLERİ VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİManisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:40
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        KÖYLÜLERSU TANKERLERİ VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİ

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında, alevler bazı evlerde hasara neden oldu. Vatandaşlar alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için bahçe hortumlarıyla su sıkarak yoğun çaba sarf etti. Bir bağ evi tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, çalışmaları takip etti.

        ELEKTRİK HATLARI VE DİREKLERİ ZARAR GÖRDÜ

        Öte yandan alevlerin trafoya yakın bölgeye sıçraması nedeniyle, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketinde görevli teknik ekip, gelen talep üzerine bölgedeki nakil hatlarındaki akımı kesti. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, alevler, elektrik hatları ve direklerine de zarar verdi.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saat sonra 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 15 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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