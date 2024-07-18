Manisa'da orman yangını (2)

KÖYLÜLERSU TANKERLERİ VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında, alevler bazı evlerde hasara neden oldu. Vatandaşlar alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için bahçe hortumlarıyla su sıkarak yoğun çaba sarf etti. Bir bağ evi tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, çalışmaları takip etti.