Yangına müdahaleye giderken aracı devrilen orman işletme müdürü toprağa verildi

İZMİR'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken, içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş (41), memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katıldığı cenaze töreninde, Dönertaş’ın eşi Meltem Dönertaş baygınlık geçirdi.

Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda önceki gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ikinci gününde de sürerken dün orman yangını için müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yönetimindeki kamyonet, saat 08.00 sıralarında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilsiz ile Dönertaş, buradaki müdahalenin ardından da helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan evli ve 2 çocuk babası Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cümleten başınız sağ olsun. Bu vatanın millet bekasının ve geleceğinin daha iyi olması için bazı kahramanlar savaşır. Biz onların kimi zaman isimlerini bile bilmeyiz. Bugün o kardeşlerimden yeşil vatan için hayatını yani en kıymetli varlığını fedai cana eyledi. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz bütün şehitlerin ve ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için bu millet için bu devlet için fedai can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim Şahin kardeşimi de onlarla beraber haşr eylesin, onlara komşu eylesin. Baş sağlığı diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin" dedi.