Bakan Kacır, BYD'nin yatırım yapacağı araziyi inceledi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve fabrika açılışı gerçekleştirmek üzere Manisa'ya geldi. Bakan Kacır, ilk olarak, Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemede bulundu.

Bakan Kacır'ı, burada Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa KOSGEB İl Müdürü Oğuz Kılınç ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Temsilcisi Cansu Uyar karşıladı.