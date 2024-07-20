Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Bakan Kacır, BYD'nin yatırım yapacağı araziyi inceledi

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kacır, BYD'nin yatırım yapacağı araziyi inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemelerde bulundu.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve fabrika açılışı gerçekleştirmek üzere Manisa'ya geldi. Bakan Kacır, ilk olarak, Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemede bulundu.

        Bakan Kacır'ı, burada Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa KOSGEB İl Müdürü Oğuz Kılınç ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Temsilcisi Cansu Uyar karşıladı.

        Karşılama sonrası basına kapalı gerçekleşen programda Bakan Kacır, Vali Ünlü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Türek ile diğer yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hurda yığınına döndü! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Hurda yığınına döndü! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Acı haber
        Acı haber
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?

        Benzer Haberler

        Manisa'daki engebeli arazilerde arpa ve buğday hasadı imeceyle yapılıyor
        Manisa'daki engebeli arazilerde arpa ve buğday hasadı imeceyle yapılıyor
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediyesi'ni ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediyesi'ni ziyaret etti
        Yangına müdahaleye giderken aracı devrilen orman işletme müdürü toprağa ver...
        Yangına müdahaleye giderken aracı devrilen orman işletme müdürü toprağa ver...
        Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi
        Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi
        Manisa FK'da Aktan'dan veda
        Manisa FK'da Aktan'dan veda
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)