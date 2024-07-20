Bakan Kacır, BYD'nin yatırım yapacağı araziyi inceledi (2)

'BAKANKACIR, OLGUN ÇELİK FABRİKASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Konferans Salonu'ndaki istişare toplantısında sanayicilerle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Kacır, MOSB'deki araç makası üretimi yapan Olgun Çelik Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Törende Bakan Kacır'ın yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek ve iş insanları da yerini aldı. Törende fabrikanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Erhan Say, Manisa Organize sanayi Bölgesi Başkanı Türek ve Vali Ünlü birer konuşma yaptı.

'TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRDİK' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Olgun Çelik Fabrikası'nın şehre ve ülke ekonomisine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak başladığı konuşmasında, Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesi baş tacı etmeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Kacır, "Şehrimize kazandırılan bu yeni yatırımın heyecanını birlikte paylaşmamıza vesile olduğu için Olgun Çelik ailesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da bu ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenen yatırımcılarımız şehrimizin örnek sanayi altyapısını, yatırım teşviklerimizi değerlendirecek. Bizler de Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesi baş tacı etmeye devam edeceğiz. Güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin teminatı olarak görüyoruz. İşte bu anlayışla son 22 yılda asra bedel projeleri ve yatırımları hayata geçirerek Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirdik. Ülkemizin dört bir yanında yükselen fabrikalarla artık küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez oyuncusu, üretim rekorları kıran bir Türk sanayisi var. Sanayimizin verimlilik, katma değer ve teknoloji odaklı dönüşümüyle büyümedeki öncü rolüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tarihi başarılar ve kazanımların ülkemiz ekonomisine yansımaları da bizleri ayrıca memnun ediyor" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR' Türkiye ekonomisinin son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Bakan Kacır, "İstihdamımız 32,9 milyonu aştı. İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. Bir başarı hikayesinin özeti niteliğindeki bu göstergeler asla tesadüfi değildir. Devletimizin bu ülke için taş üstüne taş koyan her teşebbüsün her daim yanında yer alması ve özel sektörümüzün devletimizle omuz omuza hareketi bu başarı tablosunu ortaya çıkardı. Siyasi istikrarla tahkim edilen ekonomik istikrar, yeni yatırımların önünü açtı. Teknolojideki paradigma değişimlerinin tehdit değil aksine doğru adımlarla bir fırsat olduğu anlayışı; bizler için yüksek teknolojili sektörlerde yeni atılımları mümkün kıldı" diye konuştu.

Türkiye sanayiinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün farklı devrimleri eş zamanlı yaşadığını belirten Bakan Kacır, şöyle devam etti: "Batarya maliyetlerinde yaşanan düşüşler ve iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün artan etkisi elektrikli araçlara yönelimi hızlandırıyor. Sensör, haberleşme ve yapay zeka teknolojileriyle araçlar çevre unsurlarıyla ve birbirleriyle haberleşebilen bağlantılı ve otonom araçlara dönüşüyor. Yaygınlaşan paylaşım ekonomisiyle doğrudan araç sahipliğinin araç paylaşım havuzları alıyor. Ülkemiz; son 22 yılda adeta sıfırdan inşa ettiği Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi, güçlü üretim altyapısıyla otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemi dönüşümüne liderlik etmeye hazır. İşte bu anlayışla; elektrikli araç devrimini doğru zamanda yakalayarak Türkiye Yüzyılı’nda da teknolojide öncü, üretimde güçlü bir Türkiye için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Yeni nesil endüstri politikamızın somut örneği doğuştan elektrikli ve akıllı otomobil Togg'u Cumhurbaşkanımızın iddiası ve güçlü liderliğiyle milletimizle buluşturduk. Ülkemizin katma değerli üretim altyapısını destekleyen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızla yeni nesil otomotiv teknolojileri çözümlerinin ülkemizde üretiminin gerçekleştirilmesi için Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destek sunduk. Hızlı şarj istasyonlarının kurulumunu destekleyerek çevre dostu elektrikli araçların yurdumuzun dört bir köşesinde kullanımını yaygınlaştırdık. Sağladığımız desteklerle 7 bin 600'ü hızlı şarj olmak üzere 20 bin 900 şarj bağlantı noktasına ulaştık. Hızlı şarj altyapımızı sadece bir yılda beş katına çıkardık" diye konuştu.

'25 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZA İSTİHDAM SAĞLAYACAK' Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımına da değinen Bakan Kacır, "Ülkemizde halihazırda üretim yapan otomotiv üreticilerinin yeni nesil elektrikli araç üretimlerini ve Ar-Ge çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirmelerini sağladık. Bu doğrultuda ülkemizde henüz yatırım gerçekleştirmemiş otomotiv firmalarıyla da vizyonumuzu paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl aralık ayında düzenlediğimiz Çin seyahatinde Çin'in önde gelen otomotiv üreticileriyle görüşmelerde bulunduk. Kendileriyle ülkemizin yatırımcılar için sunduğu imkanları ve fırsatları paylaşarak ülkemize yatırım yapmaları için çağrıda bulunduk. Otomotiv sanayiinde yaşanan devrimleri doğru okuyarak kısa sürede küresel otomotiv devleri arasında yerini alan ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD'nin ülkemizde büyük ölçekte bir üretim tesisi ve Ar-Ge / inovasyon merkezi kurması için o günden bu yana sıkı bir temas yürüttük. Ölçeği ve niteliği itibarıyla tarihi bir yatırımı Manisa'mıza, Türkiye'mize kazandırmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın huzurunda imzaladığımız yatırım anlaşması doğrultusunda BYD 1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım gerçekleştirerek yıllık 150 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisini ve yeşil teknolojilere yönelik Ar-Ge merkezini Manisa'da kuracak. Kritik bileşenleri üretim ve tedariği dahil elektrikli araç üretimindeki farklı süreçleri içeren yüksek katma değerli bu yatırımla BYD; elektrikli araçları ülkemizde üretecek, başta Avrupa pazarları olmak üzere dünyaya ihraç edecek. Doğrudan 5 bin kişiye, oluşturacağı değer zinciriyle 25 bine yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak bu yatırımın Manisa'mıza, ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Manisa sanayiine sınıf atlatacak bu yatırımdan dolayı bizler ziyadesiyle heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

'BYD FİRMASININ DAE BU HEYECANIMIZI PAYLAŞTIĞINI HER FIRSATTA MÜŞAHEDE EDİYORUZ' Manisa’yı ülkede yeni yatırımların adresi olmaya aday gördüklerini belirten Bakan Kacır, şöyle devam etti. "Kendilerinde yatırımı bir an önce tamamlayarak üretime geçmek için güçlü bir irade görüyoruz. Gerek Çin'de gerek dünyanın farklı ülkelerinde bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarda 1, 1,5 yıl gibi rekor olarak tarif edilebilecek sürelerde üretime geçtiler. Aynı performansı Manisa'daki üretim tesisinin devreye alınması için de sergileyeceklerinin sözünü Cumhurbaşkanımızın huzurunda verdiler. Türk otomotiv sanayi için yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu yatırımla beraber Manisa artık daha güçlü şekilde yüksek teknolojili üretimle anılmaya başlayacak. Yatırım olgunlaştıkça, otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların kapılarını aralayacak. Elverişli konumu, güçlü lojistik bağlantıları, nitelikli insan kaynağıyla yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap sunan Manisa'yı; ülkemizin kıymetli yeni yatırımların adresi olmaya aday görüyoruz."

MANİSA'DAKİ YATIRIMLARA DEĞİNDİ Manisa'daki diğer yatırımlara da değinen Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yatırım ve Ar-Ge teşvikleriyle, OSB'lerimize verdiğimiz desteklerle; ecdadımızın görkemli sancağı Manisa'mızın büyüme ve kalkınma yolculuğunda her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Son 22 yılda şehrimizdeki yeni ya da ilave yatırımlar için 2 bin 758 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Belgeler kapsamında 350 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 88 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimizde Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB, Soma OSB, Muradiye OSB, Demirci OSB'yi de tescilleyerek organize sanayi bölgelerinin sayısını 9'a çıkardık. Kurduğumuz 34 Ar-Ge, 7 tasarım merkezi ve 1 teknoparkla Manisalı sanayicilerimizin, girişimcilerimizin katma değerli üretim yolculuğunda yanında yer aldık. Bugün de makas ve süspansiyon sisteminde kompozit çözüm sunan ülkemizin ilk tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 15 milyon avroluk bir yatırımla üretime geçen bu tesiste üretilecek teknoloji odaklı ürünler; elektrikli araçların batarya sistemlerinin ağırlığını önemli ölçüde düşürerek araçların enerji verimliliğini artıracak ve daha uzun menzil kat etmelerini sağlayacak. Aynı zamanda, havacılık, uzay, savunma ve makine gibi ülkemiz için stratejik öneme sahip pek çok sektörün de hafif ve dayanıklı kompozit ürün ihtiyacına cevap verecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız ile hayata geçen bu yatırımı Milli Teknoloji Hamlemizin bir meyvesi olarak görüyoruz. Bakanlığımızın Ar-Ge teşvikleriyle bünyesinde iki Ar-Ge merkezi kuran ve katma değerli üretimi önceliklendiren Olgun Çelik'in yeni yatırımlara da imza atacağından hiç şüphem yok. Bu eşsiz vatan toprağında tüten her baca, emeğin, kalkınmanın, refahın, üretimin, izlerini taşırken, gelecekte inşa edeceğimiz yeni eserlerin, gerçekleştireceğimiz hizmetlerin birer emaresi niteliğindedir. Milletimizin refahı, parlak geleceği, güçlü yarınları için gece gündüz, durmadan duraksamadan çalışarak Manisa'yı, ülkemizi yeni yatırımlarla bereketlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.