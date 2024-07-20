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        Ailesinden helallik isteyip ortadan kaybolan madenci 12 saat sonra bulundu

        MANİSA'nın Soma ilçesinde ailesiyle telefonla görüşerek, "Çok borcum var, Hakkınızı helal edin' diyerek mesaisi bitmeden ortadan kaybolan maden işçisi Hüseyin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:25
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        Ailesinden helallik isteyip ortadan kaybolan madenci 12 saat sonra bulundu
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        MANİSA'nın Soma ilçesinde ailesiyle telefonla görüşerek, “Çok borcum var, Hakkınızı helal edin' diyerek mesaisi bitmeden ortadan kaybolan maden işçisi Hüseyin A. (35), 12 saat süren arama kurtarma çalışması sonucunda; çalıştığı maden ocağına 12 kilometre uzaklıktaki kırsalda sağ olarak bulundu.

        Soma'da bir maden şirketinde işçi olarak çalışan Hüseyin A. (35), ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, “Çok borcum var, ödeyemiyorum. Hakkınızı helal edin" diyerek, dün saat 18.00 sıralarında mesaisinin bitmesini beklemeden iş yerinden çıkıp, ortadan kayboldu. 40 gün önce bir çocuğu dünyaya gelen Hüseyin A.’nın maddi zorluklar nedeniyle eşiyle de ayrı yaşadığı öğrenildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Hüseyin A.’dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri dün saat 22.00 itibariyle maden şirketinin bulunduğu bölgedeki geniş bir alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

        GÜVENLİK KAMERALARINDA GİTTİĞİ GÜZERGAH BELİRLENDİ

        Maden ocağının güvenlik kameralarını da inceleyip Hüseyin A.'nın güzergahını tespit eden ekipler, çalışmalarını o güzergahta yoğunlaştırdı. Hüseyin A.'nın telefon, cüzdanı ve üzerindeki diğer bazı eşyası ormanda bulundu. Çevrede aramalarını sürdüren ekipler, Hüseyin A.'yı, bugün saat 10.00 sıralarında maden ocağına 12 kilometre mesafedeki Efkaftepe Mahallesi yakınlarındaki kırsalda buldu. Hüseyin A. sağlık kontrolü için Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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