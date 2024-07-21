Somaspor ilk maçta eski hocasına mağlup
TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Somaspor, oynadığı ilk hazırlık maçında 5 yıl kulüpte görev yapıp geçen ay takımdan ayrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür'un çalıştırdığı Menemen FK'yla karşılaştı.
TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Somaspor, oynadığı ilk hazırlık maçında 5 yıl kulüpte görev yapıp geçen ay takımdan ayrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür'un çalıştırdığı Menemen FK'yla karşılaştı. Teknik Direktör Erman Güraçar yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, TFF Soma Belediye Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
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