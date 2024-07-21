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        Somaspor ilk maçta eski hocasına mağlup

        TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Somaspor, oynadığı ilk hazırlık maçında 5 yıl kulüpte görev yapıp geçen ay takımdan ayrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür'un çalıştırdığı Menemen FK'yla karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:34
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        Somaspor ilk maçta eski hocasına mağlup
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        TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Somaspor, oynadığı ilk hazırlık maçında 5 yıl kulüpte görev yapıp geçen ay takımdan ayrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür'un çalıştırdığı Menemen FK'yla karşılaştı. Teknik Direktör Erman Güraçar yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, TFF Soma Belediye Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

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