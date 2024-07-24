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        Manisa FK'dan Milli Mücadele forması

        FUTBOLDA1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:15
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        Manisa FK'dan Milli Mücadele forması
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        FUTBOLDA1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'ye özel forma çıkardı. Renklerini ay-yıldızlı bayrağımızdan alan kırmızı formada Milli Mücadele kahramanları Manisa Gördesli Makbule’nin ve Demirci Akıncıları’nın mücadeleci ruhu yansıtıldı. Kentte Milli Mücadele Anıtı'nın önünde tanıtımı yapılan formada bu anıttan görsel kullanıldı. Formanın sırt kısmında da Atatürk'ün gözleri kullanılarak, "Bir çift Mavi Göz’ün izindeyiz" yazıldı.

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