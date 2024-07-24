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        Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı

        MANİSA'da, apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, ardından balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanıp çıktığı çatıdan diğer binalara geçip kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:00
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        Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
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        MANİSA'da, apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, ardından balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanıp çıktığı çatıdan diğer binalara geçip kaçtı.

        Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Polis, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı. Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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