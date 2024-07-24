Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı

MANİSA'da, apartmanın 1'inci katına giren hırsızlık şüphelisi, polislerin geldiğini görünce önce bitişikteki binanın balkonuna, ardından balkonun korkuluklarına tutunup 5 kat tırmanıp çıktığı çatıdan diğer binalara geçip kaçtı.

Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. Polis, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak beş kat çıkıp çatıya ulaştı. Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.