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        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:25
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        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü Mert Uğur Ercan (24), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu üzeri Ahmetli Merkez Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Mert Uğur Ercan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile İ.A. (30) yönetimindeki 45 AOK 093 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen sürücü Ercan, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.

        Ahmetli'de yaşayan Ercan'ın Turgutlu ilçesinde çalıştığı fabrikaya gitmek için yola çıktığı belirtildi. Otomobil sürücüsü İ.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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