Manisa FK kampa girdi

1'inciLig'de yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki etabını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Bolu'da kampa girdi. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda Mali U23 Milli Takımı'yla Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden Demba Diallo yer almadı. Manisa ekibi kampta hazırlık maçları oynayacak. Ligde yeni sezon fikstürü İstanbul'da çekilirken, Manisa FK ilk hafta deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ikinci hafta ise Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk edecek.

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