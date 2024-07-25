Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK kampa girdi

        1'inciLig'de yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki etabını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Bolu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK kampa girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig'de yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki etabını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Bolu'da kampa girdi. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda Mali U23 Milli Takımı'yla Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden Demba Diallo yer almadı. Manisa ekibi kampta hazırlık maçları oynayacak. Ligde yeni sezon fikstürü İstanbul'da çekilirken, Manisa FK ilk hafta deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ikinci hafta ise Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        İklim aktivistlerinin eylemi hava trafiğini durdurdu
        İklim aktivistlerinin eylemi hava trafiğini durdurdu
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Kiliseye zorla girmeye çalışıp pastörü tehdit ettiler!
        Kiliseye zorla girmeye çalışıp pastörü tehdit ettiler!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı

        Benzer Haberler

        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Manisa'da silahla yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı
        Manisa'da silahla yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı
        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Manisa'daki yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası hasar gördü
        Manisa'daki yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası hasar gördü
        Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
        Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
        Sofralık çekirdeksiz üzümde hasat aşırı sıcaklar nedeniyle erken başladı
        Sofralık çekirdeksiz üzümde hasat aşırı sıcaklar nedeniyle erken başladı