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        Turgutluspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:30
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        Turgutluspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibine ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz ile Murat Şahin'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın’a A Milli Takım forması hediye edildi.

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