Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK transferde Moryke Fofana ile imzaladı

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de Samsunspor forması giyen golcü Moryke Fofana'yı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK transferde Moryke Fofana ile imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de Samsunspor forması giyen golcü Moryke Fofana'yı kadrosuna dahil etti. Fildişi Sahilli hücum oyuncusu ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Düzenlenen imza töreninde konuşan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla çok güzel işlere imza atmak istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

        Fofana, Türkiye kariyerinde Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'da oynadı. Futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıktı. Transferde ağır adımlar atan Manisa FK daha önce golcü Kwasi Wriedt ve sağ bek Yusuf Talum'u almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        Olimpiyatların açılışı öncesi tren seferleri durdu
        Olimpiyatların açılışı öncesi tren seferleri durdu
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        Salda Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: "Değerini bilemedik"
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo

        Benzer Haberler

        Turgutluspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
        Turgutluspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
        Manisa'da çocukların tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dön...
        Manisa'da çocukların tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dön...
        Manisa'daki kavgada 1 kişi öldü
        Manisa'daki kavgada 1 kişi öldü
        Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti
        Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti
        Manisa'da 78 yaşındaki kadın 2 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
        Manisa'da 78 yaşındaki kadın 2 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
        Manisa FK kampa girdi
        Manisa FK kampa girdi