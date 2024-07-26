Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Selim Paprat'ın yalnız yaşadığı tek katlı evinden kötü koku yayılması üzerine, komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Paprat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Paprat'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paprat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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