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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan Selim Paprat'ın (59) evinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:40
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan Selim Paprat'ın (59) evinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen dairede Paprat'ın cesedi bulundu.

        Olay, Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Selim Paprat'ın yalnız yaşadığı tek katlı evinden kötü koku yayılması üzerine, komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Paprat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Paprat'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paprat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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