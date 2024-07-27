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        Manisa'da kamp sandalyesi hırsızlığı kamerada

        MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletiyle gelen kişinin kuyumcu dükkanına ait kamp sandalyelerini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:45
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        Manisa'da kamp sandalyesi hırsızlığı kamerada
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        MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletiyle gelen kişinin kuyumcu dükkanına ait kamp sandalyelerini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün 12.00 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki bir kuyumcu dükkanı önünde meydana geldi. Şüpheli, motosikletiyle kuyumcu dükkanı önünden geçerken, masanın üzerinde kapalı şekilde duran 2 kamp sandalyesini gördü. Kısa bir süre sonra motosikletinden inen şüpheli, sandalyeleri alıp, motosikletiyle uzaklaştı. Kamp sandalyelerinin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi Ahmet Demiraslan, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Sandalyelerin çalındığını gören Demiraslan, şüpheli hakkında polise şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        'SANDALYELERİ BİZDEN İSTESEYDİ KENDİSİNE HEDİYE EDERDİK'

        Yaşananları anlatan Demiraslan, "Burada personelimizin ara verdiği zaman dinlenmesi için oturdukları iki tane kamp sandalyemiz vardı. Sandalyelerde personelimizin yanı sıra yaşlı vatandaşlarımız da soluklanıp dinleniyordu. Akşam saatlerinde olmadığını fark ettik. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, durumu görünce oldukça üzüldük. Amcamız sandalyeleri bizden isteseydi kendisine hediye ederdik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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