Manisa'da kamp sandalyesi hırsızlığı kamerada

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletiyle gelen kişinin kuyumcu dükkanına ait kamp sandalyelerini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün 12.00 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki bir kuyumcu dükkanı önünde meydana geldi. Şüpheli, motosikletiyle kuyumcu dükkanı önünden geçerken, masanın üzerinde kapalı şekilde duran 2 kamp sandalyesini gördü. Kısa bir süre sonra motosikletinden inen şüpheli, sandalyeleri alıp, motosikletiyle uzaklaştı. Kamp sandalyelerinin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi Ahmet Demiraslan, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Sandalyelerin çalındığını gören Demiraslan, şüpheli hakkında polise şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.