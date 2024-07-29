Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde hafif ticari aracın karpuz yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde hafif ticari aracın karpuz yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Y.H. (36) yönetimindeki 16 AGL 408 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Ü.T. (40) idaresindeki 35 YAP 36 plakalı traktöre takılı karpuz yüklü römorka arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile yolcu olarak bulunan İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23), N.H. (46) ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Atıcılıkta olimpiyat tarihimizde ilk!
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Cinsel istismarda babaya takipsizlik kararı: Görgü tanığı yok
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Arda Güler, 'Behzat Ç.'de rol almış
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Astım hastalarına "eyyam-ı bahur" uyarısı
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmaya tazminat kararı
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        Maliye lüks araçların izini sürüyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik

        Benzer Haberler

        Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak görevine başladı
        Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak görevine başladı
        Manisa'da hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 6 kişi yaralandı
        Manisa'da hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı, 6 kişi yaralandı
        Manisa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Manisa'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Manisa FK berabere kaldı
        Manisa FK berabere kaldı
        Manisa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Manisa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Şehzadeler'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şehzadeler'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü