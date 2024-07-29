Manisa'da hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı
MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde hafif ticari aracın karpuz yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı.
MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde hafif ticari aracın karpuz yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 6 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Y.H. (36) yönetimindeki 16 AGL 408 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Ü.T. (40) idaresindeki 35 YAP 36 plakalı traktöre takılı karpuz yüklü römorka arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile yolcu olarak bulunan İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23), N.H. (46) ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.